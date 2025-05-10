В Белоруссии российскому журналисту пригрозили «разбить хлебало»

В Белоруссии российскому журналисту Колесникову угрожали из-за слов о Лукашенко

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок назвал в своем Telegram-канале «Азаренок. СТВ. Беларусь» российского журналиста Андрея Колесникова тварью и пригрозил «разбить хлебало». Причиной конфликта стало высказывание о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

Колесников опубликовал в «Коммерсанте» статью «Победа была за ними». В публикации он обратил внимание, что приехавший на парад Победы Лукашенко только «благосклонно кивнул» расчетам белорусских военных, но не поднялся со своего места.

«Неспешен был, спешившись, президент Белоруссии Александр Лукашенко. <…> Уверен, он и с лошадью возле арки поговорил», — указали в материале.

Из-за этого материала белорусский телеведущий счел Колесникова либералом, а издание, которое он представляет, — туалетной бумагой. Главный редактор «Коммерсанта» Михаил Лукин назвал в беседе с «Подъемом» инцидент мышиной возней.

«Я совершенно не хочу в этом мышином разборе участвовать», — отметил он.

До этого стало известно, что Лукашенко приезжал на празднование Дня Победы в Москву не один.