Журналист и ресторатор Алексей Зимин скончался в возрасте 52 лет
Известный журналист и ресторатор Алексей Зимин скончался на 53-м году жизни. Об этом со ссылкой на его коллегу Роману Лошманова сообщила «Афиша». Причины смерти пока не называют.
Ранее Зимин занимал пост заместителя главного редактора журнала «Афиша», был создателем проекта «Афиши Еда», главредом «Афиши Мир», GQ и Gourmet.
Помимо этого, журналист вел свое шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на телеканале НТВ. Успел открыть свое кафе и даже поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12». Он же перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.
Около девяти лет назад Зимин уехал из России и стал жить в Лондоне, где работал над журналом Zima и одноименным рестораном, популяризирующем русскую кухню
Был автором нескольких книг. Одна из последних — «Анломания» — вышла минувшим летом.