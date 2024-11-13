Журналист и ресторатор Алексей Зимин скончался в возрасте 52 лет

Известный журналист и ресторатор Алексей Зимин скончался на 53-м году жизни. Об этом со ссылкой на его коллегу Роману Лошманова сообщила «Афиша» . Причины смерти пока не называют.

Ранее Зимин занимал пост заместителя главного редактора журнала «Афиша», был создателем проекта «Афиши Еда», главредом «Афиши Мир», GQ и Gourmet.

Помимо этого, журналист вел свое шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на телеканале НТВ. Успел открыть свое кафе и даже поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12». Он же перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.

Около девяти лет назад Зимин уехал из России и стал жить в Лондоне, где работал над журналом Zima и одноименным рестораном, популяризирующем русскую кухню

Был автором нескольких книг. Одна из последних — «Анломания» — вышла минувшим летом.