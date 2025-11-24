«Жопа» под цензурой? Какие слова запретили использовать в России

В России якобы запретили использовать слово «жопа». Его признали нецензурным в новом Толковом словаре государственного языка от СПбГУ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Короче говоря, жопа», — добавили авторы поста.

По словам научного сотрудника Института русского языка РАН Владимира Пахомова, список нецензурных слов не менялся после выхода Толкового словаря государственного языка СПбГУ.

«Так что ''жопа'' — не мат и не под запретом, это брань, но не нецензурная», — подчеркнул он в Telegram-канале.

Еще летом 2025 года Роскомнадзор сообщил в комментарии Lenta.ru, что слова «жопа», «говно» и «мудак» — бранные, но они не являются обсценными или табуированными.

Ранее депутаты Госдумы призвали оградить россиян от пошлости на телевидении. Речь идет об экспертизе некоторых передач, которые до сих пор встречаются на отечественном ТВ. Их цель — получить побольше рекламных бюджетов, но никто не думают об усилении тревожности у зрителей.