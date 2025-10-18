В Госдуме потребовали оградить россиян от пошлости на ТВ

Транслируемый по телевидению контент необходимо подвергать экспертизе, чтобы исключить неприглядные и пошлые передачи. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он призвал создать Общественный совет на телевидении, в который будут входить деятели культуры и представители общественных организаций, имеющие особые заслуги перед государством и обществом.

«К огромному сожалению, на российском телевидении до сих пор встречаются передачи, которые показывают неприглядный контент. Цель — получить побольше рекламных бюджетов, но никто при этом не думает, что такие программы как минимум усиливают тревожность у россиян», — объяснил парламентарий.

Он уточнил, что деятельность Общественного совета исключает цензуру. Эксперты будут только давать рекомендации и публично оценивать качество программ.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рекомендовал начать освящать офисы. По его словам, обряд позитивно повлияет на состояние работников и сделает коллективы слаженнее и продуктивнее.