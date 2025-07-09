ЖК бизнес-класса с видом на Неву. Появились кадры петербургской квартиры Старовойта

Петербургская квартира экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта расположена в ЖК бизнес-класса с видом на Неву. Кадры жилья показало РИА «Новости».
Дом находится на Малоохтинском проспекте. Консьерж подтвердила журналистам, что Старовойт здесь «иногда появлялся».
«Сейчас в квартире идет ремонт… Недавно начали, месяц-два назад», — сказала она.
Общая стоимость имущества погибшего экс-министра достигает одного миллиарда рублей. В собственности семьи Старовойта числятся пять квартир в Петербурге, Курске и Москве, а также дом в Мякинине. Экс-министр владел автомобилем Tesla Model X P100D.
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