ЖК бизнес-класса с видом на Неву. Появились кадры петербургской квартиры Старовойта

Петербургская квартира экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта расположена в ЖК бизнес-класса с видом на Неву. Кадры жилья показало РИА «Новости» .

Дом находится на Малоохтинском проспекте. Консьерж подтвердила журналистам, что Старовойт здесь «иногда появлялся».

«Сейчас в квартире идет ремонт… Недавно начали, месяц-два назад», — сказала она.

Общая стоимость имущества погибшего экс-министра достигает одного миллиарда рублей. В собственности семьи Старовойта числятся пять квартир в Петербурге, Курске и Москве, а также дом в Мякинине. Экс-министр владел автомобилем Tesla Model X P100D.