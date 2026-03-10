Юрист Русяев рассказал, что внебрачные дети имеют законное право на получение наследства

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев заявил NEWS.ru , что внебрачные дети имеют законные права на наследование, но для этого необходимо установить родство с наследодателем в порядке, предусмотренном законом.

В России дети, рожденные вне брака, имеют такие же наследственные права, как и дети из официального брака. Совместное проживание, участие в воспитании и общение при жизни не имеют значения — все определяет юридически подтвержденная связь «родитель и ребенок».

Если завещания нет, наследники призываются по очередности. Дети наследодателя входят в первую очередь наравне с супругом и родителями, и закон не разграничивает их по обстоятельствам рождения. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя имеют право на обязательную долю, которая составляет не менее половины того, что они получили бы по закону.

Основная сложность на практике связана с подтверждением отцовства. Если отец вписан в свидетельство о рождении и запись сделана законно, этого обычно достаточно. Если же он не указан или запись оспаривается, процедура осуществляется через ЗАГС по совместному заявлению родителей либо через суд, который принимает любые доказательства происхождения ребенка: переписку, показания свидетелей, результаты экспертиз.

Наследство нужно принять в течение полугода с момента его открытия. Если этот срок пропущен, его можно попытаться восстановить через суд или при наличии письменного согласия всех наследников, которые уже приняли наследство.