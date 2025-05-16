Сегодня 13:39 На свалку под Новосибирском выбросили дух породистых собак в мешке. Их пытались убить Двух породистых собак нашли у трассы под Новосибирском, животных пытались убить 0 0 0 Эксклюзив

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Вопиющий случай жестокого обращения с животными произошел в Новосибирской области. Там рядом с трассой нашли двух стаффордширских терьеров: живого кобеля и мертвую суку. Оказалось, хозяева пытались усыпить собак. Подробности — в материале 360.ru.

Дана и Гилмор — собаки породы американский стаффордширский терьер, которых пытались усыпить. Их обнаружили на свалке рядом с трассой в селе Марусино Новосибирской области. Кормящую суку Дану нашли еще теплой спустя сутки после усыпления — она долго умирала в мешке. Кобель Гилмор выжил и смог выбраться. Избитый и исколотый он судки сидел рядом с трупом Даны возле трассы. «Я помогаю все это дело расковырять, потому что полиция не особо шевелится. Мы уже писали в прокуратуру, сейчас снова будем писать. Также мы писали в Главную ветеринарию, в Россельхознадзор. В общем, во все инстанции, что нам доступны, мы пишем. Однако из реакций пока что у нас есть только штраф 5000 рублей на владельца собаки», — рассказала 360.ru хозяйка щенка от найденных животных Христина Давыдова.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Как все произошло Дана и Гилмор — брат и сестра. Изначально самка попала в плохие руки, где ее запирали на балконе и избивали. Позже собаки оказались у заводчицы Анны (настоящее имя — Айнур). За полтора года Дана произвела на свет три помета щенков — их продавали без документов. В последнее время Анна жаловалась всем на своего мужа, который то якобы уезжает на вахту, то садится в тюрьму, то бросает ее на последнем месяце беременности, и она не справляется с собаками. «Ей со всех сторон предлагали помощь, люди были готовы забрать собак к себе, правда, по отдельности. И я предлагала им платную передержку, и наша общая знакомая — у нее зоогостиница — предлагала забрать к себе в зоогостиницу для того, чтобы потом попозже распределить собак. Но Анна, она же Айнур, сказала, что нашла платную передержку», — отметила Христина. Муж Анны Данил 24 апреля отвез собак в клинику на усыпление, якобы потому что они накинулись на их 11-летнего сына. Но полиция никаких увечий на ребенке не зафиксировала.

Фото: 360.ru

Версия Данила Мужчина привез собак на усыпление в клинику в 16:00 и пожаловался на агрессию животных. Ему тут же сообщили, что у Даны — рак молочных желез, а у Гилмора — бешенство. Животных предложили усыпить. Дане ввели две дозы препарата, Гилмору — одну. Данил оплатил процедуру: перевел 1,5 тысячи рублей и отдал 15 тысяч наличными. После чего ушел и собак не видел.

Ввели какой-то препарат собакам, отправили Данила погулять на 15 минут. Он вернулся через 15 минут, Гилмор уже выглядел мертвым, Дана еще выглядела живой, ей поставили еще уколы. Он еще погулял 15 минут, вернулся — собаки в кровавой рвоте. Христина Давыдова

Версия владелицы клиники Данил привез собак на усыпление поздно вечером, но ему отказали в процедуре из-за отсутствия показаний. Тот устроил скандал, из-за чего Дана «укусила» ветеринара. Владелица взяла у Данилы 1,5 тысячи рублей за прием и вывела его с собаками через черный ход. «Охранник подтверждает, что после рабочего дня она вышла одна, без каких-либо мешков, и села в такси. Таксист тоже подтверждает, что она была одна», — заявила Христина.

Фото: 360.ru

Версия тех, кто сотрудничает с полицией Данил привез собак на усыпление, но им вкололи не препарат для эвтаназии, а неизвестное вещество. При этом собаки были здоровы. Животных отдали Даниле в мешке, он выбросил их на свалку по пути домой. Трое щенков последнего помета сейчас находятся у зоозащитников, как и выживший Гилмор. Полиция не дает ход делу. «Я уже пообщалась с ветеринаром. Дане в сердце ввели более пяти инъекций. Что за препарат ей вводился — мы не знаем, потому что для токсикологии нужно отправлять в Москву, у нас просто нет таких финансов. Но этого достаточно, чтобы плюс-минус было понятно, что произошло с собакой. Также обе собаки явно были избитые, <…> они все в ссадинах, в инъекциях. Гилмор поступил 25 числа, мы его сразу же направили в ветклинику, потому что он был отекший, опухший, у него аллергическая реакция была, он трое суток пролежал под капельницами», — рассказала Давыдова. Зоозащитники надеются, что справедливость восторжествует, и виновные в издевательствах над собаками понесут заслуженное наказание.