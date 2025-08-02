Жительница Ставрополя лечила геморрой и ослепла на оба глаза

В Ставрополе местная жительница после лечения геморроя лишилась зрения. Теперь она объединила тысячи людей с подобным диагнозом в соцсетях и помогает им справиться с похожими проблемами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Женщина по имени Габриэлла обратилась к врачу из-за сильных кровотечений прямой кишки. Врачи не поставили точный диагноз и назначили некорректную терапию. Из-за этого состояние ухудшилось, у пациентки опух глаз, начались тошнота, слабость и головокружение.

На приеме у офтальмолога ей закапали препарат, расширяющий зрачки. Mash отмечает, что показаний для этого не было и при осмотре ничего не обнаружили.

Потом Габриэллу отправили к неврологу и кардиологу. Те уже заподозрили инсульт, который мог произойти из-за скачка давления. На фельдшерском пункте точную причину не установили, из-за чего пациентка ослепла.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных медицинских услуг, добавил источник канала.

Ранее калужские врачи обнаружили у пациента рак и скрыли заболевание от пациента.