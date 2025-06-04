Калужские врачи обнаружили у пациента рак и скрыли заболевание от пациента

Врач отделения онкологии в больнице Калуги скрыл от пациента обнаруженное злокачественное образование. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Калужской области.

Местная жительница сообщила о халатности медиков на приеме у руководителя регионального главка СК. Она уточнила, что еще в 2022 году ее супруг прошел профильное медицинское обследование в больнице.

Врачи не рассказали ему о результатах биопсии и удалили пациенту родинку. Спустя три года, в январе 2025 года, мужчине диагностировали онкологическое заболевание в четвертой стадии. Его признаки специалисты выявили еще в 2022-м, но тогда жителю Калуги об этом не сообщили.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вредя здоровью из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. На данный момент сотрудники правоохранительных органов собирают необходимые документы и проводят допросы.

Ранее в России разработали инновационный метод ранней диагностики онкологии. Он основан на технологии искусственного интеллекта.