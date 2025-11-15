Жительница США добыла аллигатора длиной 3,5 метра и решила съесть его

Жительница Южной Каролины застрелила крупного аллигатора длиной 3,5 метра и собирается сделать из его шкуры коврик. Об этом сообщила газета New York Post .

Бриттани Ливингстон вместе с мужем получила лицензию на охоту впервые за несколько лет. В штате ежегодно выдают лишь около 1,4 тысячи таких разрешений. Пара несколько часов выслеживала рептилию, которая весила почти 250 килограммов.

Из шкуры женщина планирует сделать коврик, а мясо намерена переработать в сосиски и другие продукты. Всего после обработки вышло около 45 килограммов мясной продукции.

Ранее американский полицейский голыми руками оттащил аллигатора за хвост. В департаменте полиции заверили, что животное не пострадало.