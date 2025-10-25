Американский полицейский голыми руками оттащил аллигатора за хвост

Сотрудник полиции прибыл на вызов и голыми руками вытащил аллигатора, проникшего в жилой дом в штате Флорида. Об этом сообщил сайт UPI .

Рептилия заползла в коридор дома в городе Орландо. Один правоохранитель обезвредил полутораметрового аллигатора — накинул ему на морду ткань, а другой оттащил крокодила за хвост. Полицейские замотали пасть рептилии скотчем, а затем увезли в безлюдное место и выпустили в озеро.

В департаменте полиции заверили, что аллигатор не пострадал.

Ранее колумбийские правоохранители поймали в портовом городе Буэнавентура наркоторговца по кличке Эль Локо, который скармливал неугодных ему людей крокодилу. Задержанного заподозрили в серии многочисленных исчезновений людей.

По версии следствия, фигурант уголовного дела замешан в расправах над людьми, незаконном обороте наркотиков и эксплуатации животных. Полиция изъяла у задержанного крокодила, которому тот мог скармливать останки своих жертв.