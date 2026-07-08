Жительница Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в краже телевизора

В Ивантеевском районе Саратовской области перед судом предстанет 36-летняя местная жительница, обвиняемая в краже. Как сообщила региональная прокуратура, преступление было совершено еще в декабре 2019 года в селе Раевка, однако задержать злоумышленницу удалось только недавно. Об этом написал «СарИнформ» .

Согласно материалам дела, женщина в состоянии алкогольного опьянения зашла во двор частного дома с безобидной целью — попросить воды у хозяев. Однако, обнаружив, что никого нет дома, ее намерения изменились. «Гостья» заметила через окно работающий телевизор и решила его похитить. Для совершения преступления она нашла во дворе топор, которым сорвала навесной замок с входной двери, забрала технику и скрылась.

Только спустя несколько лет правоохранительным органам удалось выйти на след подозреваемой. Уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража) уже передано в суд для рассмотрения по существу.