Жительница Подмосковья издевалась над взятыми на передержку собаками
В поселке Кратово в Раменском городском округе Московской области 25-летнюю местную жительницу Викторию уличили в издевательствах над собаками, которых она брала на передержку. Об этом 360.ru сообщила свидетельница событий Людмила, помогавшая хозяйке одного из пострадавших животных.
По ее словам, злоумышленница содержала питомцев в ужасающих условиях и судьба некоторых переданных ей собак до сих пор остается неизвестной.
«Владелица собаки попала в больницу с инсультом, поэтому животное отдали на передержку. Надеялись, что в добрые руки. Когда женщина вышла из клиники, она попыталась связаться с Викторией. Но та на протяжении полугода то не выходила на связь, то отвечала, что питомец погиб, а потом утверждала, что он сбежал», — рассказала собеседница 360.ru.
Хозяева предлагали любые деньги, чтобы им вернули домашнего любимца, но добиться желаемого так и не удалось. Когда они приехали к дому Виктории, то обнаружили, что об оставленных на передержке собаках не заботятся вообще.
«Шпиц сидел в углу в каких-то испражнениях, опилках. На полу были пятна, похожие на кровь. Одна собака сидела на цепи в мороз», — отметила Людмила.
При этом в Сети Виктория рекламировала свои услуги по передержке и даже оказанию ветеринарной помощи.
Вскоре всплыла информация и о других пострадавших питомцах, например, о сбежавшей акита-ину по кличке Рицу, которую позже обнаружили в тяжелом состоянии.
«Собака в ужасном состоянии, панически боится людей, дрожит, когда к ней протягиваешь руку. Ее явно избивали», — рассказала 360.ru куратор АНО «Помощь акита-ину» Надежда.
Благодаря оперативной реакции волонтеров часть животных, находившихся у Виктории, удалось забрать и спасти. Пострадавшие владельцы собираются обратиться в полицию.
Ранее стало известно, что мертвых и истощенных животных нашли в частном приюте под Ростовом-на-Дону. МВД приступило к проверке.