Жительница Подмосковья издевалась над взятыми на передержку собаками

В поселке Кратово в Раменском городском округе Московской области 25-летнюю местную жительницу Викторию уличили в издевательствах над собаками, которых она брала на передержку. Об этом 360.ru сообщила свидетельница событий Людмила, помогавшая хозяйке одного из пострадавших животных.

По ее словам, злоумышленница содержала питомцев в ужасающих условиях и судьба некоторых переданных ей собак до сих пор остается неизвестной.

«Владелица собаки попала в больницу с инсультом, поэтому животное отдали на передержку. Надеялись, что в добрые руки. Когда женщина вышла из клиники, она попыталась связаться с Викторией. Но та на протяжении полугода то не выходила на связь, то отвечала, что питомец погиб, а потом утверждала, что он сбежал», — рассказала собеседница 360.ru.

Хозяева предлагали любые деньги, чтобы им вернули домашнего любимца, но добиться желаемого так и не удалось. Когда они приехали к дому Виктории, то обнаружили, что об оставленных на передержке собаках не заботятся вообще.

«Шпиц сидел в углу в каких-то испражнениях, опилках. На полу были пятна, похожие на кровь. Одна собака сидела на цепи в мороз», — отметила Людмила.