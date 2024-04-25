Жительница Орла стала 11-миллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ | 360°

Общество 25 апреля 2024, 22:40 Жительница Орла стала 11-миллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 11 миллионов человек Пресс-служба выставки «Россия»

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Выставку-форум «Россия» посетили 11 миллионов человек. В четверг, 25 апреля, на экспозиции торжественно поздравили юбилейного гостя, сообщила пресс-служба выставки.

По данным организаторов, 11-миллионным посетителем стала Ольга Лутова из города Орла Томской области. На выставку она приехала с мужем и двумя дочерьми.

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«Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать», — рассказала она.

В качестве подарка посетительница получила сертификат на четырехдневное путешествие в «Изумрудный» Томск с семьей от дирекции выставки и администрации Томской области.

Ранее на площадке выставки-форума «Россия» прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня Земли, в котором участвовали представители трех вузов Консорциума «Экономика замкнутого цикла».