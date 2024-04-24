Представители Консорциума РЭО приняли участие в мероприятиях Международного дня Земли на ВДНХ | 360°

Экология 24 апреля 2024, 17:45 Представители Консорциума РЭО приняли участие в мероприятиях Международного дня Земли на ВДНХ

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Представители трех вузов Консорциума «Экономика замкнутого цикла» приняли участие в дискуссии «Путь к экологической экспертизе: роль вузов в сохранении окружающей среды» в рамках Международного дня Земли на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

23 апреля 2024 года на площадке Международной выставки-форума «Россия» прошел цикл мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня Земли, от Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

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«В «Доме Молодежи» собрались экологические лидеры, волонтеры, представители научного сообщества и госсектора, чтобы обсудить актуальные вопросы в области экологии и экоактивизма. Один из важнейших вопросов мероприятия — о роли вузов в экологической повестке. На мой взгляд, это роль неоценима. При этом самая эффективная практика в подготовке профессионалов — обучение в реальной среде без отрыва от производства. Для этого отрасли, вузам и бизнесу важно объединяться, чтобы создавать сеть центров компетенций по экономике замкнутого цикла. Со своей стороны РЭО активно работает над популяризацией экологических профессий, создает образовательные программы, в том числе с повышением квалификации. Мы сотрудничаем с вузами, который входят в наш Консорциум», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В рамках программы мероприятия состоялись панельные дискуссии «Путь к экологической экспертизе: роль вузов в сохранении окружающей среды» и «Зеленый потенциал: интерактивные проекты в области экологии», где эксперты обсудили успешные практики обучения, новые форматы работы с молодежью и уникальные направления развития в сфере экологии. В дискуссиях участвовали представители вузов Консорциума РЭО: проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ксения Екимова, директор института экологии РУДН Елена Савенкова, исполнительный директор кластера «Технологии защиты природы» МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Иванов. Кроме того, приняли участие в мероприятиях студенты из этих вузов и из вузов Вологодской, Рязанской, Тульской областей.

В заключение мероприятия прошел интерактивный воркшоп на генерацию идей по студенческим инициативам в сфере экономики замкнутого цикла.

«Ключевое событие мероприятия — запуск программы «Эколидеры» для активных участников экологической общественной деятельности, а также старт Всероссийской акции «Марафон зеленых дел», приуроченной к празднованию Дня эколога в России, в рамках которой по всей стране пройдут эколого-просветительские мероприятия», — поделился сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Участниками мероприятия стали более 300 человек, включая представителей региональных экологических сообществ, волонтерских корпусов, общественных организаций и студенческих экоклубов Москвы и Московской области.