Жительница Мариуполя вернулась в родной город и не узнала его

Жительница Мариуполя Марина Кравченко вернулась в родной город с детьми, как только здесь стало комфортно и безопасно жить. Ее слова привело РИА «Новости» .

Женщина призналась, что с радостью наблюдает, как населенный пункт буквально хорошеет на глазах.

«Как только воду и свет дали, мы полностью вернулись с детьми год назад. Город меняется каждый день на глазах: восстанавливается инфраструктура, дома, которые были пострадавшими, строится новое жилье. Оживают сады и школы, парки и детские площадки», — сказала она.

Кравченко работает риелтором. По ее словам, пока она находилась в Краснодаре, изучила российское законодательство и теперь с радостью помогает землякам с покупкой жилья и оформлением документов.

Ранее мэр Мариуполя заявил, что на «Азовстали» могут открыть постиндустриальный парк.