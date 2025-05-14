Жительница Химок похвасталась уткой, высиживающей яйца прямо у нее на балконе

На балкон жилого дома в комплексе «Город набережных» в Химках уже третий год прилетает утка, чтобы высиживать яйца. Об этом рассказала 360.ru местная жительница Залина.

Она сообщила, что впервые заметила птичьи яйца в горшке с цветами три года назад.

«Думаю: кто-то прикололся, что ли? Вообще чисто случайно вышла на балкон, в горшке нашла… Думаю: кто яйцо положил, как оно сюда попало, может, сын с мужем с ума сходят? И забыла про него. Через какое-то время утром подружка была в гостях, завтракаем, и она говорит: „А кто у вас на балконе?“ Я говорю: никого нет. „Там у вас кто-то летает или ходит, шум какой-то и тень“. Я открыла, а там утка», — рассказала женщина.

Поначалу она хотела избавиться от яиц, когда утка улетела, однако орнитологи отговорили. Спустя два дня птица вернулась и начала высиживать потомство.

С тех пор утиное семейство поселилось у Залины на балконе. Ее муж организовал птицам возможность учиться летать, поставил камеру — и теперь видеоролики с утками на балконе набирают просмотры в соцсетях.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как организовывать кормушки для птиц на балконах.