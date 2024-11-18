Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о возможности устанавливать кормушки для птиц прямо на балконе

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с изданием NEWS.ru напомнил россиянам о возможности устанавливать кормушки для птиц прямо на балконах.

По словам эксперта, люди, которые хотят позаботиться о птицах зимой, должны при этом учитывать мнения соседей и их возможные жалобы. Дело в том, что птицы могут шуметь или оставлять следы жизнедеятельности на карнизах и подоконниках.

Что касается вариантов кормушек, Бондарь призвал обратить внимание на модели с крышами и бортиками.

«Для крепления можно использовать присоски, кронштейны или специальные держатели. Важно, чтобы конструкция была надежно закреплена и не представляла угрозы падения», — добавил собеседник.

Он посоветовал обновлять корм каждый день, особенно следить за его наличием нужно во время сильных морозов.