Жительница Челябинска случайно узнала о прописанном в ее квартире Иисусе

Из-за сбоя в электронной базе паспортного стола в квартире психотерапевта из Челябинска прописался мужчина по имени Иисус. Владелица узнала об этом, когда решила продать жилье, и заказала справку на госуслугах, сообщил сайт 74.ru .

Она жила в квартире на северо-западе Челябинска последние 15 лет, но имела прописку в другом регионе. Одну долю женщина унаследовала от покойного мужа, другую выкупила у его детей и в декабре 2023 года стала единственной хозяйкой.

«Так как я собираюсь продавать квартиру, риелтор посоветовала заказать справочную адресную информацию. Я ее заказала на сайте госуслуг, то есть все официально. И буквально позавчера мне приходит справка, что у меня прописан Иисус, гражданин Бразилии», — сказала она.

Иностранец встал на миграционный учет в декабре 2024 года. Представитель МВД объяснил, что произошла ошибка — мужчина поселился с женой в другом доме на этой же улице. Из-за сбоя в электронной базе он прописался в чужой квартире.

Житель Москвы попал в похожую ситуацию. Он забыл пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги», а когда восстановил, узнал о прописавшихся в его квартире иностранцах.