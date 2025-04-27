Жительница Балашихи нашла мышиный помет в смеси для оладий от «Самоката»

«Самокат» оценил компенсацию за мышиный помет в смеси для оладий в 74 рубля

Смесь для оладий с мышиным пометом получила жительница Балашихи от сервиса доставки «Самокат». В комментарии «Осторожно, новости» она рассказала, что на жалобу в поддержке ей предложили компенсацию в 74 рубля или такую же скидку на аналогичный заказ.

Клиентка пояснила, что заказала смесь для завтрака утром. Но во время замешивания обнаружила черную добавку неизвестного происхождения. По ее словам, это оказался помет мышей.

Служба поддержки «Самоката» отреагировала на жалобу и, кроме компенсации, предложила вернуть бракованную смесь для проведения экспертизы. Но клиентка заявила, что проведет анализ самостоятельно и в ближайший понедельник обратится с заявлением в Роспотребнадзор.

В конце февраля специалисты Роспотребнадзора изъяли из московских дарксторов службы доставки «Самокат» более двух тонн продуктов, не отвечающих требованиям санитарного контроля.

В ведомстве заявили, что у части товаров истек срок годности, а остальные хранили с нарушением температурного режима. Кроме того, у некоторой продукции не оказалось документации с указанием производителей.