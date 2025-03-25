Россиянин воспользовался сбоем на маркетплейсе и забрал товары на 7 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве завели против жителя города Мыски Кемеровской области, обманувшего маркетплейс на семь миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, мужчина воспользовался сбоем в работе площадки и через поддельный аккаунт оформил большое количество якобы оплаченных товаров.

По данным ведомства, с июля по август 2023 года злоумышленник при предъявлении QR-кодов в пункте выдачи забрал 13 смартфонов, два ноутбука, планшет, два игровых компьютера, электроинструменты, бытовые приборы, ювелирные изделия и предметы мебели.

В ходе допроса обвиняемый заявил, что часть похищенного подарил родственникам, некоторые товары продал через интернет, а остальными пользовался сам. В ходе проведенных обысков у подозреваемого, его родных и друзей правоохранители конфисковали похищенные товары стоимостью в один миллион рублей.

В середине февраля полиция Санкт-Петербурга задержала группу мошенников, орудовавших в пунктах выдачи заказов маркетплейса. Злоумышленники выкупали дорогостоящий гаджет, а после меняли его на дешевый аналог и оформляли возврат. В ходе обысков у мошенников криминалисты конфисковали у задержанных более 200 единиц техники.