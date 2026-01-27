Жителю Омска полгода пришлось доказывать, что он жив

Жителю Омска пришло на портале «Госуслуги» уведомление о собственной кончине. Лишь через полгода удалось доказать в суде, что мужчина жив. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В июле 2025 года заявитель, находящийся в другом городе, получил уведомление на сайте госуслуг о блокировке банковских карт и учетной записи в связи со смертью», — заявили в ведомстве.

В итоге он обратился в банк и госорганы. Там подтвердили, что по документам мужчина считается мертвым.

Как отметили в прокуратуре, омича посчитали погибшим из-за нарушений процедуры идентификации пациентов, допущенных медучреждениями. Его личные данные ошибочно внесли в медицинские документы при поступлении в больницу неопознанного лица, доставленного на скорой.

Из-за нарушений в первичном свидетельстве и справке о смерти указали неверные данные. На основе этих медицинских документов ЗАГС зарегистрировал смерть живого человека.

После проверки в интересах 62-летнего омича в суд направили иск об установлении юридического факта нахождения его в живых, внесении правок в актовую запись о смерти и другие документы, а также о взыскании компенсации морального вреда на сумму 40 тысяч рублей.