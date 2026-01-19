Адвокат Борзенко напомнила, что наследство может включать долги умершего

При получении наследства человек рискует стать владельцем не только активов, но и долгов умершего. Как объяснила RT адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко, закон не позволяет принять наследство частично, отказавшись от обязательств — оно переходит только как единое целое. Однако наследник отвечает по долгам лишь в пределах стоимости полученного имущества.

«Если унаследованная квартира или машина оценены в три миллиона рублей, то именно эта сумма является пределом ответственности наследника перед кредиторами», — подчеркнула специалист.

Существуют долги, которые закон признает неразрывно связанными с личностью человека, и они прекращаются после его смерти. Например, обязательство по уплате будущих алиментов или обязанность по возмещению вреда здоровью. Однако если на момент смерти уже образовалась конкретная сумма невыплаченных алиментов или платежей по возмещению вреда, она превращается в обычное денежное обязательство и включается в состав наследства.

По словам юриста, основной долг (например, по кредиту или налогам) наследникам придется выплатить. С сентября 2025 года вступил в силу закон, запрещающий начислять новые пени на долг умершего в период оформления наследниками документов (но не более шести месяцев). Однако пеня, начисленная на момент смерти, — это часть долга, и она также наследуется.

Адвокат рекомендовала перед обращением к нотариусу оценить финансовое положение наследодателя, запросив его кредитную историю и проверив наличие задолженностей. Если потенциальные долги явно перевешивают стоимость оставленного имущества, наследник вправе полностью отказаться от своей доли. Когда наследство принято, отменить решение уже не получится.