Жителям Ростова-на-Дону рассказали о стоимости путешествия в Москву в новогодние праздники

Корреспондент издания rostovgazeta.ru проанализировал, как жителям Ростова-на-Дону добраться в Москву накануне новогодней ночи, сколько это будет стоить и какие имеются нюансы.

Средний бюджет четырехдневного путешествия на одного человека составляет около 51 600 рублей, что близко к средней месячной зарплате в городе, составляющей 78,7 тысячи рублей, согласно данным Росстата.

Путешествие на поезде туда-обратно в купе обойдется от 7 162 рублей, а в СВ-вагоне — от 30 725 рублей. Самый недорогой вариант — поезд, отправляющийся 30 декабря в 22:57 и прибывающий в Москву 31 декабря в 21:55. Плацкартный билет стоит 3 335 рублей, купе — 3 193 рубля.

Альтернативный вариант — автомобиль. Расстояние составляет около 1100 километров, и поездка туда-обратно с учетом топлива, платных участков и питания обойдется примерно в 16-18 тысяч рублей.