Жителям российского приграничья выплатят компенсации необходимое количество раз

Жители приграничья, пострадавшие в результате боевых действий, должны получать компенсации столько раз, сколько потребуют обстоятельства. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

«Если дважды человек был вынужден покинуть свое место, не он же в этом виноват. Значит, так сложились обстоятельства. В конечном итоге государство не обеспечило ему безопасность», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что в таких случаях именно государство должно сделать все, чтобы человек снова почувствовал себя комфортно. По словам президента, льготные выплаты также необходимо распространить на участников подразделений самообороны в приграничных с Украиной областях.

Ранее Путин перечислил качества россиян, помогающие преодолеть любые угрозы. Глава государства указал на отвагу, силу духа и сплоченность народа страны.