Жителям Подмосковья напомнили о семейной ипотеке с 6-процентной ставкой

Жители Московской области могут оформить семейную и сельскую ипотеку. О таких возможностях в беседе с ведущей 360.ru Ксенией Жеребцовой напомнил директор консультационно центра «Дом.рф» Михаил Ковалев.

«Семейная ипотека продлена до 2030-го года, и с помощью программы в Московской области можно получить до 12 миллионов [рублей] по ставке до 6% годовых с первоначальным взносом порядка 20%», — рассказал эксперт.

Он добавил, что сельская ипотека бессрочна, оператором этой программы является Минсельхоз.

«Несмотря на то, что эти ипотеки являются государственными, они привлекают банки-участники. У разных программ разные участники, разное количество участников. Их разнообразие и то, что их много, дает возможность обратиться к нескольким, получить условия по кредиту у нескольких кредиторов и выбрать для себя наиболее подходящий. Например, семейная ипотека — это более 60 кредиторов, по сельской ипотеке — это более 16 кредиторов», — объяснил специалист.

Риелтор Мария Львова ранее посоветовала инвестировать в недвижимость в первом квартале 2025 года.