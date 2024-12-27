Риелтор Львова: инвестировать в недвижимость нужно в первом квартале 2025 года

Риелтор Мария Львова в разговоре с «Известиями» поделилась прогнозами о выгодных инвестициях в недвижимость в 2025 году. Она предостерегла инвесторов от поспешных вложений в условиях перегретого рынка, поскольку это может обернуться убытками.
Однако, по мнению специалиста, первый квартал 2025 года может стать удачным временем для покупки жилья благодаря высокому спросу на аренду и возможным скидкам на ликвидные объекты. Львова также рекомендовала рассматривать покупку с использованием ипотеки, рассчитывая на снижение ставок в будущем.
На Таймыре вскрыли капсулу времени с забавными предположениями о будущем
Коту Толику из московского управления МЧС присвоили звание прапорщика
Жителям Польши посоветовали не открывать окна и не ходить на прогулки
Росавиация озвучила новые данные о крушении Embraer 190. Главное
Лифт с 2 девушками рухнул на станции МЦД «Новогиреево»
Автоинспекторы в Лобне провели мастер-класс для школьников
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте