Жителям Нижнего Новгорода пообещали возвращение летнего тепла 2 июля

Настоящее летнее тепло с температурой воздуха +25 градусов и выше придет в Нижний Новгород 2 июля. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

В ближайшие две недели погода в регионе будет неустойчивой. Почти ежедневно ожидаются дожди, а дневная температура будет колебаться в диапазоне +17…+24 градуса.

Перелом погоды наступит в начале второго месяца лета. Со 2 июля синоптики обещают ясную погоду и повышение температуры до +25 градусов, а к 6 июля воздух прогреется до +26 градусов.