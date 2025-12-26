Жителям Мытищ напомнили о работе Зимнего штаба на фоне снегопада

Мытищинцы могут обратиться в Зимний штаб по вопросам содержания территорий на фоне снегопада. Об этом напомнила глава городского округа Юлия Купецкая в Telegram-канале .

«Если у вас есть замечания к содержанию территории, вы всегда можете обратиться в наш Зимний штаб. Обращения рассматриваются ежедневно с 6:00 до 00:00. Звоните или пишите в WhatsApp или Telegram по телефону: 8 (916) 531-79-06», — написала она.

Минувшие сутки стали самыми снежными этой зимой. Коммунальщики с раннего утра приступили к устранению последствий циклона. Специалисты убирают снег и проводят противогололедную обработку. Особое внимание уделяют автомобильным дорогам и тротуарам.

Снег продолжится 26 декабря. Купецкая призвала жителей быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

В Подмосковье выпало около 30% месячной нормы осадков, сообщил синоптик Евгений Тишковец.