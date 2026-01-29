Жителям Москвы и области придется терпеть морозы еще как минимум 10 дней

В первые дни февраля температура воздуха в Москве и области будет ниже климатической нормы на 8-10 градусов, потепления стоит ожидать не раньше конца первой декады месяца. Об этом заявила 360.ru главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Контрасты между температурой воздуха над океанами и над сушей сокращаются, океаны холодают. Поэтому волны тепла и холода становятся более пологими и длительными», — добавила синоптик.

Ранее о приближении аномальных холодов предупредило столичное управление МЧС. По словам спасателей, с 30 января по 3 февраля температура воздуха может быть ниже нормы на 12 градусов. В МЧС рекомендовали тепло одеваться и использовать для обогрева исправные электроприборы.