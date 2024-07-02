Жителям Ленинградской области восстановили подачу электричества

В Ленинградской области восстановили электроснабжение для 70 тысяч человек

Оперативные службы в Ленинградской области восстановили электроснабжение для 70 тысяч жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения для 70 тысяч потребителей в Ленобласти», — написал он.

Губернатор отметил, что эта цифра — порядка двух третей всех отключений, с которыми регион столкнулся в понедельник, 1 июля. По его словам, на контроле энергетиков на данный момент остаются работы на «высокой стороне».

Начиная с утра 2 июля, специалисты будут отрабатывать персональные заявления граждан по сетям 0,4 киловатт по адресам, где электроснабжение в штатном режиме не включилось.

Днем ранее на Приозерский, Кировский, Всеволожский, Гатчинский и Лужский районы Ленинградской области обрушился шторм, все энергослужбы перевели на особый режим работы.

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