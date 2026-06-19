Жителям Красноярска пообещали потепление в выходные

В предстоящие выходные в Красноярске ожидается улучшение погоды: дожди отступят, и температура воздуха заметно повысится, хотя сильной жары не предвидится. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 20 июня, ночью температура составит около +11 градусов, а днем воздух прогреется до +26 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

В ночь на воскресенье температура поднимется до +12 градусов, а днем максимальная температура будет около +24 градусов. Прогнозируется переменная облачность, но без осадков.