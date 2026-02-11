Жителям ХМАО дали советы, как необычно провести День всех влюбленных

В 2026 году 14 февраля выпадает на субботу, и жители Югры могут разнообразить празднование Дня всех влюбленных, выбрав оригинальные варианты досуга. Об этом сообщило URA.RU .

Вечер за городом

Любители спокойного отдыха могут арендовать дом за городом в Сургуте или Нижневартовске. В таких локациях предусмотрены мангальные зоны, сауны и банные чаны. Территорию с домиком также можно использовать как фотозону для тематических снимков.

Спа для двоих

Еще один вариант для релакса — провести день в спа. Утром можно посетить массаж, затем попариться в парной, а вечером расслабиться в джакузи или бассейне. В Ханты-Мансийске есть баня в фюзеляже вертолета Ми-8 с зоной отдыха, душевой и санузлом, а на улице — теплая купель.

День на стойбище

Влюбленные могут отправиться в Нижневартовский район на стойбища, где познакомятся с бытом коренных народов Севера и покатаются на оленьих упряжках. Здесь же можно пожить в чуме, покормить оленей и попробовать уху из муксуна и хлеб, испеченный в настоящей хантыйской печи.

Романтика в океанариуме

В Когалыме предлагают устроить свидание в местном океанариуме. Влюбленным готовят как простые экскурсии, так и необычный вариант обручения среди аквариума с экзотическими морскими существами.

Лазертаг и VR

Для любителей активного отдыха в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске есть арены для лазертага и виртуальной реальности. Отметить праздник в таком формате можно несколькими парами, объединившись в команды.

Праздник на лыжах

Синоптики обещают умеренные морозы в День всех влюбленных, поэтому праздник можно отметить на горнолыжных курортах. Покататься на лыжах или сноуборде можно в комплексе «Каменный мыс» в Сургуте или на базе «Трехгорье» в Нижневартовске.

Квесты для пар

В регионе работает несколько квест-локаций, где можно пройти классические эскейп-комнаты или живые игры с необычными сценариями.