Активист Родионов заявил, что на рост количества ДТП с двухколесным транспортом повлияли самокатчики и курьеры

Электровелосипеды курьеров и мотоциклы никак не разграничиваются в сводках по ДТП с двухколесным транспортом. Этот факт вносит определенную путаницу в статистику, считает активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов. Об этом он заявил в эфире «Национальной Службы Новостей» .

Так, по данным правоохранителей, в 2024 году число аварий с пострадавшими и погибшими по вине мотоциклистов увеличилось на 20%. По мнению эксперта, это связано с появлением большого количества разновидностей двухколесного транспорта — электровелосипеды, самокаты, малокубаторные виды и так далее. На многие из них даже не требуются водительские права, отметил активист.

Родионов призвал на законодательном уровне разграничить мотоциклы и другие виды транспорта на двух колесах, заполонившего рынок и улицы страны.