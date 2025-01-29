Жители ЖК «Мякинино парк» в Москве пожаловались на устроивших ночлежку мигрантов

Мигранты вместе с женами устроили импровизированный хостел в одной из квартир в жилом комплексе «Мякинино парк» на западе Москвы. Они топят других жильцов и разводят антисанитарию, рассказали 360.ru собственники жилья.

Иностранцев стали замечать в жилом комплексе около двух лет назад. В ЖК они находились как работники клининговой компании.

В однокомнатной квартире, которую занимают мигранты, одновременно проживают около 20 человек. Это не только сами рабочие, но и их жены. По словам жильцов, приезжие оставляют свои грязные вещи в общем холле, пользуются электроэнергией, которая включается в счета собственников недвижимости, топят другие квартиры.

«Парковочные места, а их очень ограниченное количество, заняты их автомобилями на постоянной основе», — рассказал 360.ru один из владельцев квартир.