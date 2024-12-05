Жители Уфы обвинили местные власти в краже елки. Администрация дала ответ

Уфимские власти ответили на обвинения местных жителей в краже елки к Новому году

Жители Демского района Уфы обвинили местные власти в краже новогодней елки. Об этом сообщило издание «Подъем» .

По словам женщины, которой принадлежало дерево, ель разместили в парке «Орион», спилив без разрешения, пока хозяев не было дома.

«Вот так растишь ель более 20 лет, а потом втихую приезжает машина, спиливает и выдает за подарок», — пожаловалась она.

Сотрудница информационно-аналитического отдела районной администрации Эльвира Хайбуллина рассказала 360.ru, что дерево росло в охранной зоне газопровода за территорией дома, и это было нарушением.

«Учитывая, что ель подлежала обязательному сносу во избежание аварийной ситуации, было принято решение срубленную ель не утилизировать, а использовать ее как главное украшение новогоднего городка в сквере „Орион“», — заявила она.

Также Хайбуллина подчеркнула, что с этим согласилось большинство жителей дома.

В прошлом году похожий случай произошел в Челябинской области. Чиновники украли елку из частного домовладения и установили к Новому году в центре города.