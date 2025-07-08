Жители Ставропольского края пожаловались на незаконную кремацию собак

Сотрудников крематория для собак в городе Георгиевск в Ставропольском крае заподозрили в нарушениях при кремации животных. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Татьяна.

Неравнодушные жители Георгиевска начали бить тревогу и обратились в прокуратуру, а также направили письма в другие профильные ведомства и инстанции, с просьбой проверить работу местного пункта временного содержания животных. Они заявили, что сотрудники учреждения не проводят эвтаназию животным, а кремируют их живьем.

«Отловленным животным сотрудники ПВС вводят обездвиживающий препарат и живыми сжигают в расположенном на территории крематоре, который без перерыва работает каждый день», — уточнила содержание письма Татьяна.

Жители также считают, что в реализации кремации собак могут быть замешаны местные ветеринарные врачи, которые фабрикуют документы о якобы обнаруженных без какого-либо обследования тяжелых заболеваниях или немотивированной агрессивности животных.

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