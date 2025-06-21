Жители Солнечногорска спасли собаку из «шерстяной тюрьмы»

Неизвестные бросили в Солнечногорске заросшего шерстью терьера. Волонтеры нашли мучившегося от колтунов питомца и привели его в порядок. Кадры с преображением пса появились в распоряжении 360.ru.

Предыдущие хозяева оставили собаку на Ленинградском шоссе. Животное еле передвигалось из-за шерстяного кокона, поэтому волонтеры сразу же повезли его к грумеру.

Зоопарикмахер отмыл пса и состриг лишнюю шерсть, под которой скрывался застенчивый пес средних лет. Из-за слишком мощной шубы собаке приходилось ходить как на каблуках и испытывать огромные неудобства.

Волонтеры назвали питомца Леней и забрали его на передержку. Сейчас псу собирают деньги на полное обследование в ветеринарной клинике.

Ранее бездомный пес сам попросил помощи у ветеринаров в Нальчике. Питомец пришел к клинике и ждал, когда на него обратят внимание. Специалисты определили у пса выраженную хромоту, артрит и клещей, поэтому назначили недельный курс уколов.