Жители Сокольников нашли брошенного перебинтованного йорка

«Сегодня с утра ее нашли дворники, укутали в одеяло, положили в мусорную камеру туда к себе, и ходили искать хозяев», — отметила она.

Девушка приютила больную собаку у себя и стала разыскивать хозяев. Найти их не удалось, но через некоторое время взять питомца согласился приют. Сейчас пес чувствует намного лучше — он стал бодрым и уже не отказывается от еды.

«[Сабака] уже старенькая и непонятно, что там у нее за болезнь. Я очень переживала, что не возьмут», — призналась собеседница 360.ru.

Ранее сотрудники компании «Аэроэкспресс» нашли кошку, брошенную в переноске в поезде до аэропорта Шереметьево. Питомца согласился забрать житель Москвы, который он ехал в том же составе.