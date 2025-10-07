Жители села в Амурской области оказались отрезаны от внешнего мира

Грузовые автомобили золотодобытчиков в Амурской области практически уничтожили единственную дорогу из села Октябрьский в город. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka .

Путь из населенного пункта теперь представляет собой грязное непроходимое месиво. Местные жители оказались практически отрезаны от внешнего мира.

Они рассказали, что вина лежит на фурах золотодобывающих предприятий, тянущих на прииски запчасти, технику и топливо практически круглый год.

«Недавно вообще пришлось протаскивать экскаватором рефрижератор с продуктами. Убирают песочную подушку, рвут тросы, грязь выгребают ковшом. Думают, если проехали, то все нормально, а дорога умирает окончательно», — рассказал о ситуации местный житель Юрий.

Всего в Октябрьском проживают около 600 человек, работают детский сад, больница, школа, магазины и котельные. Альтернативного пути в село, кроме как по воздуху, нет.

Ранее в Амурской области обвалился мост через реку Обку из-за проезда тяжелого транспорта без разрешения.