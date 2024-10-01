Жители Подмосковья смогут поклониться иконе Божией Матери в рамках молебна о Победе

Жители Московской области получат возможность поклониться Казанской иконе Божией Матери, которую с 9 по 23 октября принесут во все епархии Московской митрополии в рамках Всероссийского молебна о Победе. Чудотворный образ появится в соборах Коломны, Чехова, Подольска, Одинцова, Красногорска, Краснознаменска, Дмитрова, Сергиева Посада и Орехово-Зуева.

Узнать подробный маршрут принесения иконы можно узнать на сайте Московской митрополии РПЦ.

Во всех епархиях, которые будут принимать святыню, организуют молебные пения о победе, а также крестные ходы с чудотворным образом. В пресс-службе отметили, что верующие смогут помолиться перед иконой за военных и их победоносном возвращении домой.

В Смутное время Казанская икона Божией Матери была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского, и в 1611 году ее принесли под Москву, занятую в те времена польско-литовскими войсками.

«Именно через эту икону после трехдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков», — отметили в пресс-службе Московской митрополии.

Организацией молебна занимается Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Мероприятие благословил патриарх Кирилл.

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