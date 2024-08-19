Жители Подмосковья поделились фотографиями осетровой луны

Жители России в ночь на 20 августа смогли вновь наблюдать редкое астрологическое явление — осетровую луну. Очевидцы поделились с 360.ru кадрами спутника земли в суперлуние.

«При свете телефон не очень хорошо ее ловит. Вот стемнело, и все поменялось», — поделилась Светлана из Коломны.

Суперлуние — это совпадение полнолуния и новолуния с перигеем, то есть ближайшей к Земле точкой околоземной орбиты Луны. Осетровая луна — название полнолуния в августе. В 2024 году суперлуние совпадет с осетровой луной, что бывает крайне редко.