Сегодня 18:33 Зрелище с агрессией. Где наблюдать суперлуние и как оно влияет на человека Психолог Калиновская: суперлуние сделает людей рассеянными и агрессивными 0 0 0 Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency / Global Look Press Интересное

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Вечером 19 августа и в ночь на 20-е жителям нашей планеты будет видна полная луна, которую назвали «осетровой». Как и любое суперлуние, это явление повлияет на людей довольно сильно. Что такое осетровая луна, как и где красиво ее сфотографировать, а также что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Что такое суперлуние Суперлуние — астрологический термин, не имеющий строгого астрологического определения. Такое явление объясняют совпадением полнолуния и новолуния с перигеем, то есть ближайшей к Земле точкой околоземной орбиты небесного тела, в этом случае — Луны. Что такое осетровая луна Осетровая луна — название полнолуния в августе. Его связывают с индейскими племенами, которые ловили осетра в Великих озерах в это время года. Название не имеет отношения к цвету, хотя окрас земного спутника действительно напоминает цвет осетрового мяса.

Интересно В 2024 году суперлуние совпадет с осетровой луной, что бывает крайне редко. Разница между такими событиями может составлять до 20 лет. Следующее совпадение ожидается в 2037-м. В 2024 году суперлуние совпадет с осетровой луной, что бывает крайне редко. Разница между такими событиями может составлять до 20 лет. Следующее совпадение ожидается в 2037-м.

Как и где наблюдать суперлуние 19–20 августа 2024 Само суперлуние — не самое редкое явление: оно случается четыре раза в год. В 2024-м его ждут в августе, затем 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Ясная погода очень важна для наблюдения суперлуния. Обзору могут помешать тучи или облака. Нынешнее полнолуние начнется в 21:26 по московскому времени. В этот момент естественный спутник максимально приблизится к нашей планете, соответственно, будет выглядеть наиболее большим. По данным NASA, явление продлится до раннего утра 21 августа.

Фото: Paco Freire/Keystone Press Agency / Global Look Press

Точки для наблюдения за суперлунием в Москве — Воробьевы горы; — «Лисья гора» в Битцевском парке; — Берег Москвы-реки с открытым видом на юг; — После полуночи — любые возвышенности.

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Как красиво сфотографировать полную луну Запечатлеть одно из красивейших явлений кажется несложным, однако это не совсем так. Профессионалы вооружаются самой дорогой фототехникой, чтобы сфотографировать полнолуние. Что же делать обычному любителю красивых снимков? Лучше всего использовать: цифровой зеркальный фотоаппарат и телеобъектив;

штатив;

пульт дистанционного спуска затвора или функцию автоспуска фотоаппарата.

Рекомендуют перейти на ручной режим, затем выставить чувствительность ISO на низкий уровень (100 или 200 единиц). Выбор выдержки и чувствительности сенсора будет зависеть от освещения. Диафрагму следует установить примерно на f/ 11. Лучше всего снимать в RAW-формате — это даст больше возможностей при компьютерной обработке снимков.

Фото: Sebastian Willnow/dpa / Global Look Press

Что нужно и нельзя делать во время суперлуния Суперлуние — это особое полнолуние. Именно 19 и 20 августа Луна будет находиться на максимально близком расстоянии от Земли. Это первое суперлуние из трех суперлуний осени и в то же время последнее из суперлуний лета, рассказала 360.ru астролог и астропсихолог Любовь Калиновская. «Сегодня луна очень сильно влияет на всех землян, природу и окружающую среду. Люди могут быть невнимательными, взвинченными, взбалмошными, попадать в аварии, не выдерживать напряжения, срываться, агрессировать, проявлять жестокость и власть», — предупредила эксперт. Многие могут не осознавать последствий своих действий. Чтобы стойко пережить эти дни, человек должен быть психологически сильным и устойчивым.

В течение 19 и 20 августа Калиновская посоветовала быть: осторожным за рулем;

следить за своими словами;

не предпринимать опрометчивых действий. «В конце лета мы каждый раз наслаждаемся самым красивым звездным небом и самой красивой луной. Полнолуние в этом августе наиболее интенсивное и энергетическое. Оно совпадет с магнитными бурями», — рассказала 360.ru астролог Лилия Любимова.

В этот период люди много конфликтуют, ругаются из-за напряжения, сталкиваются с различными проблемами. Кроме того, полнолуние может спровоцировать такие состояния, как «сам не знаю, чего хочу» или «хотел, а теперь не хочу». Речь идет о конфликте между разумом и душой. Любимова посоветовала позаботиться в эти дни о себе, например взять выходной и отдохнуть.