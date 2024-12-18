Сегодня 11:48 Фестиваль креативных елок начался в Можайске 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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Можайск

Традиционный зимний конкурс очень полюбился жителям городского округа. Аллея необычных тематических зимних красавиц украсила сквер на Московской улице.

Участвовать в фестивале могли все желающие: местные жители, рабочие коллективы, образовательные, культурные и социальные учреждения, банки и магазины. Накануне 2025 года конкурс пополнился новыми номинациями. Всего их четыре: «Лучшая креативная елка» — для организаций и предприятий, «Елка-малыш» — для детских садов, «Умная елка» — для школ и колледжей, «Народная елка» — для жителей округа.

Оценивать елки будут сами жители муниципалитета. Высокие шансы на победу есть у коллектива Можайской больницы, который представил целую новогоднюю инсталляцию — тут и елка-врач, и елка-пациент.

Дорожники соорудили елку из зеленых щеток для чистки дороги, а диспетчерский центр установил телефонный автомат — чтобы напомнить, по какому номеру надо звонить, если нужна будет помощь. Сотрудники Можайского музея ретро-автомобилей сделали елкой один из экспонатов. Одним словом, посмотреть есть на что, а погода добавила праздничного настроения, припорошив все креативные деревья снегом.