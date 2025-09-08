Жители одного из крупнейших столичных ЖК пожаловались на горы мусора

Жильцы комплекса «Люблинский парк» в Москве пожаловались, что утопают в мусоре. По мере заселения новых корпусов проблема только усугубляется. Об этом рассказала 360.ru местная жительница Анна.

По ее словам, одну из контейнерных площадок установили прямо на дороге, ведущей к третьей по величине школе в России — на 2200 мест.

«Это полноценная свалка, которая не только привлекает крыс, голубей, ворон, бездомных собак и бомжей, но и в целом создает опасную ситуацию возгорания», — заявила Анна.

По словам женщины, в ее корпусе ситуация хуже всего, поскольку там контейнеры поставили в максимально узком месте. При этом управляющая компания утверждает, что все выполнено по нормам и большего числа мусорок не положено.

Также Анна предположила, что накануне мусор, вопреки установленным нормативам, не вывозился вовсе.

Комментарии УК на момент публикации материала получить не удалось.

