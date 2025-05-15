Жители Московского региона стали реже жаловаться на страховые компании и МФО

Число жалобных обращений жителей Москвы и Подмосковья на микрофинансовые организации и страховщиков снизилось в первом квартале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

По сравнению с первым кварталом 2024 года количество жалоб уменьшилось на 13%. Чаще всего обращения касались мошенничества и навязывания платных услуг.

По данным ЦБ, число жалоб уменьшилось благодаря новым требованиям к кредиторам — их обязали предупреждать клиентов о дополнительных услугах и праве отказа от них в течение 30 дней. В Подмосковье количество обращений по поводу страховщиков снизилось на 3,4% из-за упрощения процедуры оспаривания коэффициента бонус-малус.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила ужесточить правила для микрофинансовых организаций. По ее словам, необходимо перекрывать кислород черным кредиторам.