Жители Медвежьегорска пожаловались на перекрытие дороги к историческому памятнику

Перекрытый проезд к расположенным на горе Лысуха бывшим финским оборонительным сооружениям времен Великой Отечественной войны возмутил жителей Медвежьегорска. Доступ к историческим памятникам закрыла арендовавшая землю компания «Лабиринт». Об этом сообщило издание «Губерния Daily» .

Жалобы жителей, которые раньше поднимались на гору свободно и водили экскурсии для приезжающих гостей республики, дошли до местной администрации.

В беседе с журналистами чиновники заявили, что направили запрос арендатору с требованием объяснить условия посещения территории местными жителями.

По словам представителей муниципалитета, вход закрыли только для платных экскурсий. В простых прогулках жителей никто не ограничил.

Глава компании «Лабиринт» Олег Савченко в комментарии изданию «Подъем» заявил, что ограничение доступа носит временный характер на время проведения реконструкции. По его словам, это вынужденная мера для ремонта дороги, вырубки зарослей и проведения электросети.

«Гулять никто не запрещает, тем более что на территорию можно зайти с любого направления, она не закрыта», — заявил Савченко.

В конце февраля группа нетрезвых жителей Ухты устроили прыжки на надувном танке, установленном около торгового центра ко Дню защитника Отечества. Надувная конструкция не выдержала давления и спустилась.