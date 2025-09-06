Жители Купчино предложили Беглову выкупить здание советского кинотеатра «Слава»

Жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой выкупить здание бывшего советского кинотеатра «Слава», которое выставили на продажу за 380 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал Piter.tv .

Они предлагают превратить его в культурно-досуговый центр с кинозалом, выставочными площадками, музеем истории Купчино, кружками и студиями, а также восстановленным зимним садом. В обращении отмечается, что в районе, где живут около 400 тысяч человек, не хватает культурных пространств. По мнению горожан, удачное расположение рядом со станцией метро «Проспект Славы» и Парком интернационалистов делает проект особенно востребованным.

Никита Михалков, режиссер и председатель Союза кинематографистов России, обратил внимание на то, как некоторые молодые кинематографисты пытаются использовать истории о специальной военной операции для продвижения слабых сценариев. По его словам, необходимо время, чтобы в кинематографе и искусстве сформировалось правильное восприятие.