Жители казанского села Осиново сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе

Яркие вспышки и громкие звуки взрывов услышали жители пригорода Казани. Об этом написал Telegram-канал Shot .

По данным канала, в селе Осиново, расположенном в 11 километрах от Казани, наблюдаются перебои с электричеством. Похожие на взрывы звуки раздавались примерно в 00:20. Горожане сообщили о минимум трех взрывах. В небе они видели синее зарево в районе села.

«Часть домов осталась без электроэнергии. Очевидцы предполагают, что произошли технические неполадки на местной подстанции. Официальной информации о происшествии пока нет», — сообщил Telegram-канал.

Танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море примерно в 28 милях от побережья Турции. Судно следовало в Новороссийск без груза. Турецкие спасатели прибыли к месту ЧП, на борту находятся 25 членов экипажа.