В Госдуме попросили сохранить звонки через Telegram и WhatsApp

Для россиян нужно сохранить возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах. С таким предложением депутат Госдумы Денис Парфенов обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову. Документ попал в распоряжение РИА «Новости».

«Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них», — указано в обращении.

По словам Парфенова, частичная блокировка звонков в зарубежных мессенджерах не может в полной мере защитить россиян от мошенничества. Он отметил, что злоумышленники быстро адаптируются к новым условиям в цифровой среде.

Депутат привел статистику Центробанка, согласно которой в 2024 году 45,6% опрошенных сообщили о случаях мошенничества через телефонные звонки и SMS-сообщения. И только 15,7% респондентов подверглись мошенническим атакам через мессенджеры.

Парламентарий подчеркнул, что множество россиян уже столкнулись с неудобствами из-за введения блокировки.

Роскомнадзор ввел частичные ограничения голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Такое решение приняли после многочисленных жалоб граждан на звонки мошенников.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.